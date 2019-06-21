محمد عبد الشفيع عيسى - ملاحظات ريفية و مدينية.. من مصر العربية

2019/06/21 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى ما هى إلاَ بضعة أيام قلائل كان لنا حظ قضائها خارج القاهرة بمناسبة عيد الفطر ، شطر منها فى إحدى بلدات الريف، وشطر آخر فى ثغر الإسكندرية ..و منها نشتق عدداً من الملاحظات والتأملات التى أوحى بها المقام القصير .فأما البلدة الريفية فقد أوحت لنا بثلاث ملاحظات ذات طابع اقتصادى – اجتماعى – إدارى و ربما سياسى أيضا، فى البعد التاريخي.الملاحظة الأولى تتعلق بما كنا خشيناه فإذا به يصير واقعاً محقق......

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