2019/06/21 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى ما هى إلاَ بضعة أيام قلائل كان لنا حظ قضائها خارج القاهرة بمناسبة عيد الفطر ، شطر منها فى إحدى بلدات الريف، وشطر آخر فى ثغر الإسكندرية ..
و منها نشتق عدداً من الملاحظات والتأملات التى أوحى بها المقام القصير .فأما البلدة الريفية فقد أوحت لنا بثلاث ملاحظات ذات طابع اقتصادى – اجتماعى – إدارى و ربما سياسى أيضا، فى البعد التاريخي.الملاحظة الأولى تتعلق بما كنا خشيناه فإذا به يصير واقعاً محقق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عبد الشفيع عيسى - ملاحظات ريفية و مدينية.. من مصر العربية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و منها نشتق عدداً من الملاحظات والتأملات التى أوحى بها المقام القصير .فأما البلدة الريفية فقد أوحت لنا بثلاث ملاحظات ذات طابع اقتصادى – اجتماعى – إدارى و ربما سياسى أيضا، فى البعد التاريخي.الملاحظة الأولى تتعلق بما كنا خشيناه فإذا به يصير واقعاً محقق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عبد الشفيع عيسى - ملاحظات ريفية و مدينية.. من مصر العربية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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