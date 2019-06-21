2019/06/21 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن اعلام نجدة بغداد، اليوم الجمعة، عن القبض على سارق في منطقة السيدية.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “اثناء تجوال دوريات نجدة السيدية، استنجد بهم مواطن مخبرا بتعرض داره للسرقة وبعد تطويق المنطقة وتفتيشها تم القاء القبض على السارق وبحوزته المسروقات عبارة عن مواد كهربائية”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سارق في السيدية ببغداد وكالة خطوة برس.

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