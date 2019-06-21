بتظاهرة اليوم.. التيار المدني يدعو رئيس الوزراء والكتل السياسية الى كشف الجهات المعرقلة لاستكمال الكابينة الوزارية

2019/06/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المتحدث باسم التيار المدني احمد الساير رئيس الوزراء والكتل السياسية ببذل أقصى الجهود لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد والمحاصصة وكشف الجهات المعرقلة لاستكمال الكابينة الوزارية.

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