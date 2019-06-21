العثور على جثة شاب عليها اطلاقات نارية شمال شرقي ديالى

2019/06/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى ،الجمعة ، بالعثور على جثة شاب عليها اثر اطلاقات نارية شمال شرقي المحافظة.

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