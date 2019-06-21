اعتقال احد المتهمين بـذبح شاب في الديوانية

2019/06/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة الديوانية ،الجمعة، القبض على أحد المتهمين في حادث مقتل شاب في المحافظة.

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