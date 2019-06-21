ماكرون يطالب واشنطن وطهران بضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري

2019/06/21 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طهران وواشنطن بوقف التصعيد العسكري، وضبط النفس في منطقة الخليج، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.وقال ماكرون للصحفيين في بروكسل، الجمعة، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي إنه يحث جميع الأطراف على الهدوء وضبط النفس في هذه الفترة.وحذر الرئيس الفرنسي من أن التصعيد، […]

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