ما يحمل العراق وشعبه للشيخ الكهل المنزوي في النجف

2019/06/21 | 21:20

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في مثل هذه الأيام اللاهبة والحارقة ومنذ حوالي خمس سنوات انطلقت فتوى بسيطة في كلماتها ولكنها عميقة الأثر في نفوس كل العرا...

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