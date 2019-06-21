مقتدى الصدر يعلق على موسم الحج.. ويدعو لمنع ذهاب السياسيين

2019/06/21 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة العراقية الى اتخاذ عدة اجراءات لموسم الحج لهذا العام، ابرزها منع ذهاب السياسيين لاداء مناسك...

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