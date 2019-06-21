الدفاع المدني في بابل يتمكن من إخماد حربق في منطقة الجفجافة

2019/06/21 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حادث حريق في منطقة الجفجافه بمحافظة بابل.

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