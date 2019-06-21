نجدة بغداد تعتقل متهمين أحدهما بسرقة دار والآخر بالابتزاز الالكتروني

2019/06/21 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على شخص يبتز المواطنين الكترونيا في ساحة المظفر فيما اعتقلت متهما آخر أقام بسرقة دار في منطقة السيدية.

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