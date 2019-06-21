ملف عراقي – كويتي عالق : تفاصيل العثور على 300 جثة مفقود من اصل 600 في بادية السماوة

2019/06/21 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة : بعد عقود من البحث المتواصل منذ إنتهاء إحتلال الكويت , عثرت الحكومة العراقية في وقت سابق على مقابر جماعية ضمت بعض الأسرى و المفقودين، وتم إغلاق الملف من قبل الحكومة الكويتية، ولكن يبدو أن مازال هناك المزيد من المفقودين و الأسرى الذين لم يعثر على رفاتهم بعد.محافظ المثنى أحمد […]

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