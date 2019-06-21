2019/06/21 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت شرطة نجدة بغداد، القبض على سارقين في منطقتي السيدية والأعظمية.

وذكر بيان لاعلام النجدة ان "مواطناً أستنجد بدوريات نجدة الاعظمية لتعرضه للسرقة بمبلغ ١٥٠ الف دينار وجهاز موبايل وعند تفتيش المنطقة وبدلالة المواطن تم القاء القبض على السارق وبحوزته المضبوطات تم تسليمه الى الجهات المختصة".

وأضاف انه "وأثناء تجوال دوريات نجدة السيدية استنجد بهم مواطن مخبرا بتعرض داره للسرقة وبعد تطويق المنطقة وتفتيشها تم القاء القبض على السارق وبحوزته المسروقات عبارة عن مواد كهربائية تم تسليمه الى الجهات المختصة لاكمال التحقيق".

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