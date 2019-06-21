الحكومة المحلية في المثى ىتكشف عن احتياطي نفطي هائل في حقل (أريدو)

2019/06/21 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الحكومة المحلية في المثنى، أن حقل ( أريدو) الذي يتكون من 10 آبار نفطية والواقع في الرقعة العاشرة المشتركة مع ذي قار يمتلك احتياطيا يقدر بثمانية مليار برميل.

وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة حامد الحساني ان الحقل الذي يعادل في مساحته سدس مساحة الرقعة النفطية العاشرة المشتركة والتي تصل إلى تسعة آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن تلك البيانات تعتبر رسمية وصدرت من الشركات النفطية العاملة في تلك الرقعة.

واضاف الحساني أن مراحل العمل التي بدأت قبل ثلاث سنوات وصلت إلى حفر البئر السابع وفقا للجدول الزمني المحدد والذي ينتهي في العام المقبل لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.

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