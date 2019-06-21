هواوي تتحدى “الأزمة” و تقتحم السوق الفلبينية

2019/06/21 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كلف المشغل الفلبيني “غلوب تيليكوم”، الجمعة، مجموعة هواوي الصينية بتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس بهذا البلد في سابقة بجنوب شرق آسيا، رغم اتهام واشنطن المجموعة الصينية بالتجسس.وتشتبه الولايات المتحدة باستخدام الصين منتجات هواوي للتجسس على حكومات أجنبية، الأمر الذي تنفيه هواوي.وتبدي واشنطن قلقا لتقدم هواوي في تطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات […]

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