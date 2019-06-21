’’النداء الأخير’’ إلى الحكومة من ساحة التحرير.. (صور)

2019/06/21 | 21:32

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بغداد اليوم _ بغداد

رفع عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، مساء اليوم الجمعة، كروت صفراء موجهة إلى الحكومة، فيما أكدوا في لافتات أخرى أن هذا هو "النداء الأخير" لها.

وكان العشرات من المواطنين قد تظاهروا، في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على عدم استكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عشرات المواطنين انطلقوا، مساء اليوم، في تظاهرات بساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على عدم اكمال الكابينة الوزارية لعبد المهدي حتى الآن.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين طالبوا باكمال الكابينة واختيار شخصيات مستقلة وكفوءة للوزارات الشاغرة، إضافة إلى استكمال اللجان النيابية ومحاسبة الفاسدين والنهوض بالواقع الخدمي وإيفاء الحكومة بواجباتها وتعهداتها.

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وقال مقرر الجبهة العربية، حسن المشهداني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عودة نجم الدين كريم إلى أر

بغداد اليوم- الديوانية

نظم العشرات من أنصار التيار الصدري مساء اليوم الجمعة، تظاهرة للتنديد بالفساد والمطالبة بالإصلاح واكمال الكابينة الحكومية وسط الديوانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان العشرات من اتباع التيار الصدري تظاهروا امام مكتب الصدر و

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