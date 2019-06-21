اردوغان: ندعم حل الخلافات بين بغداد واربيل

2019/06/21 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بالتطورات الايجابية في العلاقة بين بغداد واربيل ، فيما ابدى رغبته بتعزيز العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان.

وأفاد بيان لرئاسة اقليم كوردستان ان "اردوغان أكد على رغبة تركيا بالمضي قدما نحو تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان".

وأعرب الرئيس التركي عن رغبته بتعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان مهنئا في الوقت ذاته نيجيرفان بارزاني بمناسبة تسلمه لمنصبه وبخطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وأكد نيجيرفان بارزاني على رغبته بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين الاقليم والعراق مع تركيا.

وتناول الجانبان اثناء اللقاء الأوضاع السياسية والامنية في المنطقة وخطر عودة ظهور تنظيم داعش مرة اخرى وأوضاع النازحين والمناطق المحررة وضرورة اعادة اعمارها والعمل على تثبيت الاستقرار فيها.

وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الى تركيا في اول زيارة خارجية يجريها منذ تسلمه رئاسة الاقليم.

وعقد بارزاني اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فور وصوله في القصر الرئاسي بمدينة اسطنبول.

سوار احمد

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