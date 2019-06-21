2019/06/21 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن القبض على مشتبه به بجريمة قتل شاب.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “تم القاء القبض على أحد المشتبه بهم في حادث مقتل المجنى عليه الشاب غيث هاشم شلال، الذي عثر على جثته اليوم الجمعة مذبوحا في قضاء عفك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مشتبه به بجريمة قتل شاب في الديوانية وكالة خطوة برس.

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