شكوى ضد ايفانكا قد تطيح بترامب

2019/06/21 | 21:39

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افاد مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، بتقديم شكوى ضد الابنة الكبرى للرئيس الامريكي دونالد ترامب والمستشارة الخاصة له في البيت الابيض ايفانكا ترامب

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