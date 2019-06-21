قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي يرفض دعوة ترامب للتفاوض

2019/06/21 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤولون إيرانيون في تصريحات لوكالة "رويترز"، تابعها موقع الغدير، بأن قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، قد رفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق مفاوضات على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين.

وجاء الرفض الإيراني رداً على رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران ليلة أمس عبر عمان، قال فيها: "لا نريد حربا ولكننا نريد محادثات"، كما منح إيران في الرسالة مهلة محدودة للرد.ووفقا لـ"رويترز"، فقد ردت طهران بالقول إن قائد الثورة الإسلامية يعارض "أي نوع من المحادثات" مع الولايات المتحدة، لكنه استلم الرسالة التي نقلتها عمان.وأكد المسؤولون الإيرانيون أن رد إيران الفوري على الرسالة، كان تحذيراً صريحاً بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي محتمل في المنطقة.انتهى.ص.هـ.ح.

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