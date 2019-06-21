2019/06/21 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تطلب تمديد الفصل التشريعي الثاني ٣٠ يوما) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تطلب تمديد الفصل التشريعي الثاني ٣٠ يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).