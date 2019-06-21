تظاهرات في ثلاث محافظات لاكمال الكابينة الوزارية

2019/06/21 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تظاهر المئات من المواطنين، مساء اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد عددا من المحافظات الجنوبية احتجاجا على عدم اكمال الكابينة الوزارية محاربة الفسادين وتوزيع المناصب الحكومية.وقال مصدر لـ/المعلومة/ ان ” المئات خرجوا في تظاهرات في بغداد والمثنى وذي قار، و البصرة للمطالبة باكمال التشكيلة الوزارية وانهاء المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية وانهاء […]

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