متظاهرو ساحة التحرير لاعضاء البرلمان:انتخبناكم لتتقاسموا معنا حياة حرة كريمة لا لتنعموا بالامتيازات

2019/06/21 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه متظاهرو ساحة التحرير اليوم نداء الى أعضاء مجلس النواب.وقال مراسل وكال وطن للانباء ان المتظاهرين خاطبوا النواب بقولهم :انتخبناكم لتتقاسموا معنا حياة حرة كريمة للجميع وبناء عراق امن حر مستقل خال من الإرهاب والفساد .واضافوا : لا لتنعموا بالامتيازات والمحاصصة لأحزابكم وكتلكم ..وهذا هو النداء الأخير.

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