تسجيل ثالث حالة غرق في اقليم كوردستان

2019/06/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت السلطات الامنية يوم الجمعة ثلاث حالات وفاة غرقا في مناطق سياحية متفرقة من اقليم كوردستان.

وقالت شرطة محافظة السليمانية في بيان اليوم ان شابا غرق في حوض للمياه في منطقة سياحية في "قرداغ"، مشيرة الى ان مفارز الشرطة انتشلت الجثة وفتح تحقيقا بالحادث.

واوضح البيان ان الشاب يُدعى (هـ، م) ويبلغ من العمر 20 عاما وهو من كوردستان ايران قدم مع اسرته الى تلك المنطقة لغرض التنزه ليسقط في حوض للمياه ويغرق.

وتوفي مراهق يبلغ من العمر 16 عاما غرقا في منطقة بيخال السياحية التابعة لقضاء سوران شمال شرق محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في بيان سابق ان شابا لقي حتفه غرقا في نهر تانجرو في السليمانية.

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