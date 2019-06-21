2019/06/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى دخول الشركات الأميركية والمستثمرين في مجالات الصحة والطاقة والزراعة للاستثمار في العراق.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، بأن الحلبوسي استقبل أمس الأول الخميس، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستف لوتس وبحث معه سبل توسيع الشراكة الاقتصادية.

وأضاف البيان، أن الحلبوسي بحث مع لوتس سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات الأميركية والعراقية، وتوسيع الشراكة بينهما، فضلاً عن نشر الوكالات التجارية بما ينسجم والسياسة الاقتصادية للعراق ونهجها في الانفتاح على جميع الأسواق الدولية.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب دعا إلى دخول الشركات الأميركية والمستثمرين في مجالات الصحة والطاقة والزراعة للاستثمار في العراق، من جانبه أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية، سعي بلاده لتحقيق شراكة تجارية متقدمة مع العراق في جميع المجالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ومسؤول أميركي يبحثان سبل توسيع الشراكة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ومسؤول أميركي يبحثان سبل توسيع الشراكة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).