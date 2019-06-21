الغزي: توجه بفتح الاستثمارات للشركات الصينية العملاقة

2019/06/21 | 21:52

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بغداد / الصباح

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي؛ توجه الحكومة لفتح الاستثمارات للشركات الصينية العملاقة، في إطار دعم القطاع الخاص وإعادة إعمار البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الغزي؛ السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو والوفد المرافق له، إذ بحث معه العديد من الملفات، أبرزها آليات تطوير أفق التعاون المشترك بين البلدين، وتوسيع دور الشركات الصينية مستقبلاً في المجالات كافة، ولا سيما إعادة تأهيل المطارات والمدن الصناعية، وأبدى الأمين العام استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال التعاون والتسهيلات اللوجستية للشركات الصينية.

من جهته، اعتبر السفير الصيني بلاده شريكاً ستراتيجياً للعراق، مبدياً استعداد بلاده للعمل على مختلف المستويات في سبيل تحقيق أسس السلام والاعمار والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والامن الاجتماعي في العراق، ولفت الى دعم سفارة الصين ببغداد قطاع التعليم، عبر تقديمها المساعدات العينية، مشيراً الى منح وزارة الاعمار والإسكان أجهزة ومعدات، تصل قيمتها الى 30 مليون دولار، كما أبدى السفير الصيني رغبة بلاده في إجراء دورة تدريبية خاصة بمجال الإدارة المالية العامة للملاكات العراقية، أمدها 21 يوما، في شنغهاي، تنطلق في تموز

المقبل.

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