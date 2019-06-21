لعدة اسباب.. سائرون يطالب بتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب

2019/06/21 | 21:52

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بغداد:سومر نيوز

طالب النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الجمعة، بتمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لمدة ٣٠ يوم...

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