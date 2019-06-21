2019/06/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة بابل، اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان العالمي للشعر دعماً للسلام في دار بابل للثقافات والفنون والاعلام في مركز مدينة الحلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشلاه لواع: إنطلاق فعاليات المهرجان العالمي للشعر في الحلة دعماً للسلام ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشلاه لواع: إنطلاق فعاليات المهرجان العالمي للشعر في الحلة دعماً للسلام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).