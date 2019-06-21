2019/06/21 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تظاهر المئات في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، للمطالبة باستكمال الكابينة الوزارية وتوفير الخدمات واختيار شخصيات كفوءة للمناصب العليا.وقال مراسل “خطوة برس” في بغداد، إن، المئات تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالخدمات واستكمال الكابينة الوزارية واختيار شخصيات كفوءة للمناصب العليا.واضاف ان، القوات الامنية فرضت طوقا امنيا حول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المئات يتظاهرون في ساحة التحرير للمطالبة باستكمال الكابينة الوزارية وتحسين الخدمات وكالة خطوة برس.

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