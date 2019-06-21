أمم إفريقيا 2019.. أجواء خيالية قبل حفل الافتتاح

2019/06/21 | 22:03

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بغداد اليوم/ متابعة

ستنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بإقامة المباراة الافتتاحية بين المنتخب المصري صاحب الضيافة ومن...





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