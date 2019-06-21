السبت البرلماني الحامي : عادل عبد المهدي يرسل قائمة مرشحيه و لن يحضر الجلسة

2019/06/21 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كشف نواب الجمعة، عن القائمة شبه النهائية للمرشحين للوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية لعادل عبدالمهدي المقرر تقديمهم الى مجلس النواب لنيل الثقة من عدمها, دون حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .ضمت القائمة النهائية لمرشحي وزارة الداخلية :موفق الجنابي الذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعبدالغني الاسدي” بينما ضمت […]

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