بالصور..مواقع التواصل تضج بالـ

2019/06/21 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قامت عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر منشورات ساخرة عن ترامب والسعودية بعد حادثة اسقاط الطائرة المسيرة التي كانت في طلعة

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