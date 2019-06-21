2019/06/21 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات الى جورجيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات الى جورجيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات الى جورجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).