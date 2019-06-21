محافظ البصرة: مدرسة ستدخل الخدمة خلال 3 أشهر

2019/06/21 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الجمعة، أن التظاهرات حالة ايجابية في المجتمعات الديمقراطيةـ مشيرا الى ان 60 مدرسة ستدخل الخدمة خلال 3 أشهر وقال العيداني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ إن ” البصرة أفضل محافظة بالعراق من ناحية الكهرباء، مشيرا إلى وجود أكثر من 200 مشروع أُعيد العمل بهِ مؤخراً”، مضيفا أن 60 […]

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