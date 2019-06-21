2019/06/21 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الجمعة، أن التظاهرات حالة ايجابية في المجتمعات الديمقراطيةـ مشيرا الى ان 60 مدرسة ستدخل الخدمة خلال 3 أشهر وقال العيداني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ إن ” البصرة أفضل محافظة بالعراق من ناحية الكهرباء، مشيرا إلى وجود أكثر من 200 مشروع أُعيد العمل بهِ مؤخراً”، مضيفا أن 60 […]
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أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الجمعة، أن التظاهرات حالة ايجابية في المجتمعات الديمقراطيةـ مشيرا الى ان 60 مدرسة ستدخل الخدمة خلال 3 أشهر وقال العيداني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ إن ” البصرة أفضل محافظة بالعراق من ناحية الكهرباء، مشيرا إلى وجود أكثر من 200 مشروع أُعيد العمل بهِ مؤخراً”، مضيفا أن 60 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: مدرسة ستدخل الخدمة خلال 3 أشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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