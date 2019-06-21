2019/06/21 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء تظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء تظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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