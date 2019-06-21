بالأرقام.. حصيلة جديدة لحرائق الحقول والمساحة تتجاوز نصف مليون دونم

2019/06/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حرائق المحاصيل الزراعية في عدة محافظات إلى 317، منها 41 حريقاً متعمداً، مشيرةً إلى أن مجموع المساحات المحترقة بلغت 52595 دونماً.وقالت المديرية في بيان إن عدد حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من تاريخ 8 أيار 2019 ولغاية 20 حزيران 2019 بلغ […]

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