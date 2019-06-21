إيران تنفي توقف الطيران فوق مياه مضيق هرمز وخليج عمان

2019/06/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس منظمة الطيران الإيرانية، علي عابد زادة، بأن الأجواء فوق مياه الخليج آمنة وأن جميع شركات الطيران تسير رحلاتها دون تغيير في مساراتها.وأشار زادة في تصريح صحفي إلى أن بلاده لم تسجل أي انخفاض في أعداد الرحلات في الأجواء الإيرانية، وأن الطائرات التابعة لمختلف الدول والشركات “لا تزال تعبر بشكل طبيعي”.وقال […]

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