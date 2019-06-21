اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية تعلن انتهاء تظاهرة ساحة التحرير رسميا

2019/06/21 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية انتهاء تظاهرة ساحة التحرير رسميا.وقال مراسل وكالة وطن ان القوات الأمنية طلبت من المتظاهرين اخلاء محيط ساحة التحرير لفتح الطرق أمام حركة المركبات.

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