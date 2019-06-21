2019/06/21 | 22:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 4 اطفال جراء انفجار في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اصابة 4 اطفال جراء انفجار في الموصل
الجمعة
21
حزيران
2019 :
09:55 pm
51
إصابة 4 أطفال عصر هذا اليوم بجروح أحدهم فارق الحياة في مقبرة
التلفزيون في ايسر الموصل بعد انفجار جسم غريب عليهم اثناء لعبهم هناك
.
اترك تعليقك
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 4 اطفال جراء انفجار في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 4 اطفال جراء انفجار في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).