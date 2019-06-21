2019/06/21 | 22:26

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اصابة 4 اطفال جراء انفجار في الموصل

الجمعة

21

حزيران

2019 :

09:55 pm

51

إصابة 4 أطفال عصر هذا اليوم بجروح أحدهم فارق الحياة في مقبرة

التلفزيون في ايسر الموصل بعد انفجار جسم غريب عليهم اثناء لعبهم هناك

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