2019/06/21 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن اعلام نجدة بغداد، اليوم الجمعة، عن القبض على سارق في الاعظمية.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مواطنا استنجد بدوريات نجدة الاعظمية لتعرضه للسرقة مبلغ ١٥٠ الف دينار وجهاز موبايل، وعند تفتيش المنطقة وبدلالة المواطن، تم القاء القبض على السارق وبحوزته المضبوطات”.واضاف “تم تسليمه الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سارق في الاعظمية وكالة خطوة برس.

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