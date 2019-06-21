وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها

2019/06/21 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، مع نظيره العماني يوسف بن علوي أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين.

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