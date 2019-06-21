وكيل وزارة الخارجية السفير مؤيد صالح يزور جمهورية الصين

2019/06/21 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وكيل الوزارة للشؤوُن الإداريّة والماليّة السفير مؤيد صالح، اليوم الجمعة، جمهورية الصين تلبية لدعوة رسمية من قبل وزارة الخارجيّة الصينيّة".

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