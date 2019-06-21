2019/06/21 | 22:34

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وزير الخارجية يصل عُمان ويلتقي نظيره يوسف بن علوي

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، الجمعة (21 حزيران 2019)، توضيحاً إثر إعلان نقابة المحامين العراقيين، رفع دعوى قضائية بحقه، خلفية "إصداره تعليمات مخالفة للقانون تستهدف المحامين"، بحسب النقابة.

وذكر المحافظ في ب

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، الجمعة (21 حزيران 2019)، الحكومة الاتحادية بضرورة بذل المزيد من الاهتمام بملف النازحين واللاجئين العراقيين، سواء الذين اضُطروا لمغادرة مناطقهم الى مناطق أكثر أمناً أو غادروا ال

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر مطلع في كركوك، اليوم الجمعة، عن افراج محكمة النزاهة في كركوك عن المحافظ راكان الجبوري بكفالة بعد مثوله أمامها يوم أمس لإتهامه بقضايا هدر وفساد مالي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "راكان الجبوري المتهم بقضية إ

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