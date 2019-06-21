2019/06/21 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : تجددت التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة مساء اليوم الجمعة.
وشهرت جماهير البصرة الكارت الاصفر بوجة الحكومة الاتحادية بسبب تردي الخدمات والصحة والتعليم ونقص الكهرباء وتفشي البطالة وأزمة السكن وغيرها و الإيفاء بالوعود بتحسين الواقع المعيش وتأمين الحياة الكريمة وتحمل مسؤلياتها تجاه المحافظة والشعب.
ذي قار : وقال الناشط المدني عدي الجابري ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاتب الصدر توزع على انصارها المتظاهرين ” الانذار الاصفر ” بوجه عبد المهدي : بالصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وشهرت جماهير البصرة الكارت الاصفر بوجة الحكومة الاتحادية بسبب تردي الخدمات والصحة والتعليم ونقص الكهرباء وتفشي البطالة وأزمة السكن وغيرها و الإيفاء بالوعود بتحسين الواقع المعيش وتأمين الحياة الكريمة وتحمل مسؤلياتها تجاه المحافظة والشعب.
ذي قار : وقال الناشط المدني عدي الجابري ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاتب الصدر توزع على انصارها المتظاهرين ” الانذار الاصفر ” بوجه عبد المهدي : بالصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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