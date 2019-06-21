مكاتب الصدر توزع على انصارها المتظاهرين ” الانذار الاصفر ” بوجه عبد المهدي : بالصور

2019/06/21 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تجددت التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة مساء اليوم الجمعة.وشهرت جماهير البصرة الكارت الاصفر بوجة الحكومة الاتحادية بسبب تردي الخدمات والصحة والتعليم ونقص الكهرباء وتفشي البطالة وأزمة السكن وغيرها و الإيفاء بالوعود بتحسين الواقع المعيش وتأمين الحياة الكريمة وتحمل مسؤلياتها تجاه المحافظة والشعب.ذي قار : وقال الناشط المدني عدي الجابري ان […]

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