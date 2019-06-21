الحكيم يصل الى عُمان

2019/06/21 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصل وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم إلى سلطنة عُمان، والتقى بنظيره يوسف بن علوي، وتباحثا في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين.وتأتي هذه الزيارة لإدامة زخم التواصل، والتشاور حول آخر مستجدات المنطقة بما يضمن أمن ومصالح البلدين، ويعزز خطاب الاعتدال، والوسطية.من جانبه عبر الوزير العماني عن تثمينه لدور العراق في المنطقة، وسعادته لتطور وتقدم العلاقة بينهما بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لحلحلة الأزمات بالمنطقة.

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