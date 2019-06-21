خيار الحرب: مقامرة إيرانية خطيرة : عبدالوهاب بدرخان

2019/06/21 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعامل إيران مع أزمتها وكأن لاختبار قدراتها العسكرية أولوية على التخلّص من العقوبات التي تستنزفها، أو كأن الإيحاء بوجود خطر خارجي عليها من شأنه أن يطغى على المشكلة الأساسية، أي العقوبات.فمن جهة هي لا تريد الحرب، لكنها من جهة أخرى لا تعتبر العقوبات إجراءً ديبلوماسياً، بل سلاحاً يخنق اقتصادها، لأن تداعياته السابقة والحالية والمستقبلية […]

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