2019/06/21 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام الكيان الاسرائيلي: دول الخليج وإسرائيل تفاجأت بتراجع ترامب عن مهاجمة إيران لأنها كانت واثقة أنه سيهاجمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 22:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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