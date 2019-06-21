2019/06/21 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حرائق المحاصيل الزراعية في عدة محافظات إلى 317، منها 41 حريقاً متعمداً، مشيرةً إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرائق المحاصيل الزراعية في العراق ترتفع إلى 317 منها 41 متعمداً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرائق المحاصيل الزراعية في العراق ترتفع إلى 317 منها 41 متعمداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).