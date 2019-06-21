2019/06/21 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يتوقع أن يكشف فيلم وثائقي جديد عددا من التفاصيل الجديدة عن حياة نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، ومعطيات غير مسبوقة بشأن وفاته.وقالت صحيفة “ميترو” البريطانية إن فيلما وثائقيا جديدا سيبث السبت على قناة “كويست ريد”، سيستعرض شهادات جديدة بشأن جاكسون والظروف المحيطة بوفاته.وتوفي مايكل جاكسون يوم 25 يونيو من عام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثائقي يكشف عن أشياء “غريبة” بغرفة جاكسون ليلة وفاته وكالة خطوة برس.

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