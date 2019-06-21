تظاهرات غاضبة في ميسان وقطع للطرق

2019/06/21 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]خرجت تظاهرات شعبية غاضبة في محافظة ميسان مساء اليوم الجمعة.

وطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات وفرص العمل وحل أزمة الكهرباء.وجرى قطع للطرق وسط انتشار للقوات الأمنية ومكافحة الشغب.وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء وواسط والمثنى تظاهرات مماثلة.

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