2019/06/21 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، ان الكتل السياسية اتفقت على ادارج فقةر استكمال الكابينة الوزارية في جدول اعمال البرلمان لاحراج رئيس مجلس الوزراء، وفيما بين انه لغاية الان لم يستلم البرلمان اي كتاب من رئيس الحكومة بشأن مرشي الوزارات، اشار الى انه سيتم تمرير وزيرين وتأجيل الداخلية والدفاع.وقال المصدر لـ”خطوة برس”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي لم يرسل المرشحين..الكشف عن خفايا إدراج فقرة استكمال الكابينة الوزارية بجدول اعمال البرلمان وكالة خطوة برس.

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